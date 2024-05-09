Четверг, 9 мая, 2024

По подозрению в убийстве Пинтелина суд арестовал замначальника рязанского уголовного розыска

Автор: 7info7

Опубликовано

8 мая Советский райсуд Рязани избрал меру пресечения дл заместителя начальника уголовного розыска Рязанской области Виталия Цыплакова. Полковника Цыплакова на два месяца оставили под стражей по подозрению в участии в незаконной охоте и убийстве во время неё одного из егерей.

Издание «Коммерсант» пишет: высокопоставленный полицейский свою вину не признал. Он утверждает, что во время охоты убийства не произошло, а егерь куда-то ушёл, не предупредив охотников. Официальная версия следствия по этому обстоятельству такова: 24 февраля, в день когда бесследно исчез житель Сапожковского района Сергей Пинтелин, компания из восьми людей отправилась охотиться. Пинтелина привлекали к охоте в качестве егеря, он выполнял функции загонщика.

Также под арест был отправлен экс-сотрудник полиции Станислав Костин. Ему инкриминируется участие в незаконной охоте и укрывательство преступления. Постановления суда об аресте пока не вступили в силу, могут быть обжалованы.

Напомним, что бесследно пропавшего 24 февраля Сергея Пинтелина так и не нашли.

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