Воскресенье, 19 мая, 2024

В Волгограде участник «Бахмутской мясорубки» пытался задушить девочку

Автор: powder

Опубликовано

Полицейские задержали ранее судимого 45-летнего жителя Волгограда, которого подозревают в нападении на 12-летнюю девочку, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, шестиклассница возвращалась домой из школы и решила зайти к подруге. В подъезде на нее набросился злоумышленник, который велел не кричать и начал душить жертву.

Потерпевшая уже начала терять сознание, когда двери лифта открылись и оттуда вышел мужчина с детьми. Тогда нападавший отпустил ребенка и бросился бежать.

«В соцсетях душителя — фотографии в экипировке ЧВК «Вагнер», медаль за взятие Соледара и участие в Бахмутской мясорубке», — говорится в публикации.

«Бахмутской мясорубкой» называют бои за взятие Артемовска, которые закончилось победой ВС России прошлой весной.

Мужчина признался в содеянном, возбуждено дело о покушении на убийство.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Певица Альбина Хрипкова погибла в ДТП

Новости мира
В результате ДТП погибли оперная певица Альбина Хрипкова и преподаватель фортепиано Елена Лумми. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Ты мне не понравилась!»: Мария Погребняк вспомнила знакомство с Ольгой Бузовой

Новости мира
Также о первой встрече с Бузовой расскажут Тимур Батрутдинов, Юлия Самедова и ST.

В Канске поймали мигранта-онаниста, терроризировавшего детей

Новости мира
Полиция задержала мигранта в городе Канске Красноярского края, который...

В Москве нашли мертвой 13-летнюю пропавшую школьницу

Новости мира
В Измайловском парке в Москве нашли мертвой 13-летнюю школьницу,...

В Рязань прибыла святыня — московский список Казанской иконы Божией Матери

Новости Рязани
Крестный ход с чудотворной иконой и Всероссийский молебен о Победе проходит по всей стране.