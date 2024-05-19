В Волгограде участник «Бахмутской мясорубки» пытался задушить девочку

Полицейские задержали ранее судимого 45-летнего жителя Волгограда, которого подозревают в нападении на 12-летнюю девочку, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, шестиклассница возвращалась домой из школы и решила зайти к подруге. В подъезде на нее набросился злоумышленник, который велел не кричать и начал душить жертву.

Потерпевшая уже начала терять сознание, когда двери лифта открылись и оттуда вышел мужчина с детьми. Тогда нападавший отпустил ребенка и бросился бежать.

«В соцсетях душителя — фотографии в экипировке ЧВК «Вагнер», медаль за взятие Соледара и участие в Бахмутской мясорубке», — говорится в публикации.

«Бахмутской мясорубкой» называют бои за взятие Артемовска, которые закончилось победой ВС России прошлой весной.

Мужчина признался в содеянном, возбуждено дело о покушении на убийство.