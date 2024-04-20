Отопительный сезон в Рязани подозрительно затянулся

Аномальное тепло, пришедшее в наш регион в конце марта, заставило тысячи людей задуматься о скорейшем окончании отопительного сезона. В социальных сетях и мессенджерах появились сотни комментариев по поводу неоправданно накаленных батарей.

Жаркая дискуссия

— Вы отопление вырубать собираетесь? Дома дышать нечем!

— Может хватит топить улицу? Мы за это по 3000 в месяц отстегиваем…

Но у тех, кто возмущается жарой в четырех стенах, в сети быстро находятся оппоненты.

-Вы на батарее кран поверните, и в комнате комфортно будет…

— Ну, щас выключат, а потом народ, особенно пенсионеры будут жаловаться, что мерзнем…

В этом споре обе точки зрения вполне оправданы. Плата за отопление — важная строка семейного бюджета для многих семей, и далеко не во всех жилищах батареи снабжены регуляторами нагрева. С другой стороны, сотни многоквартирных домов оборудованы индивидуальными газовыми котлами, где отопсезон можно начинать и заканчивать по собственному желанию. Если же теплоснабжение центральное или от автономной котельной, такое решение может принять лишь общее собрание собственников, либо же вентили перекрываются после соответствующего постановления мэрии. Перекрытие заветного крана только на внутриквартирных батареях пусть и создает приятный микроклимат, но от оплаты не освобождает.

Резоны в пользу отопсезона

Рязанская мэрия в этой заочной дискуссии заняла выжидательно-оправдательную позицию. В официальных релизах представители администрации приводили привычную мантру про то, что тепло можно отключить, если пять суток подряд среднесуточная температура превышает плюс 8 градусов. Этот норматив был соблюдён уже в первой декаде апреля, но чиновники, видимо приведённого обстоятельства не заметили.

Среди других оснований накаливания батарей авторы официальных релизов называли возможность скорого похолодания и невозможность отдельно отключить жилые дома, а потом объекты социальной сферы — детские сады и школы, где учатся дети, и больницы, которые посещают люди любого возраста.

Резкого похолодания, приведшего к уменьшению пресловутой средней температуры ниже порога в плюс 8 градусов, не произошло. Нереальность поэтапного выключения тепла для школ, больниц и отдельно жилого сектора, опровергается графиком начала отопительного сезона. Когда батареи готовят к пуску, то тепло, как рапортуют энергетики, в первую очередь, дают в объекты социального назначения.

Тест на гибкость

Но к концу этой недели финансисты и экономисты мэрии, видимо свели дебет с кредитом, и администрация приняла решения о завершении отопительного сезона в Рязани с 24 апреля. Любопытно, что власти двух районов области — Сасовского и Скопинского — оказались гибче рязанских коллег. Там батареи начали централизованно отключать уже с 18-го числа. Теперь ждем от коммунальщиков оперативного и честного перерасчета наших расходов на отопление.