Более 50 рязанских улиц больше суток остаются обесточены

Больше суток 50 рязанских улиц остаются без электричества. Об этом информирует МУП «РГРЭС».

Речь идёт о следующих адресах: улицы Коняева, Животноводческая, Хиринская, Усадебная, Усадебные проезды с 1 по 4-й, Хиринский проезд, Животноводческий проезд, Московское шоссе, улицы Дягилевская, Центральная, Овражная, Детская, Аллейная, Базарная, 1-й и 2-й Базарные проезды, Тюшевская, Дягилевские проезды с 1-го по 5-й, Аллейные проезды с 1-го по 8-й, Центральные проезды с 1-го по 4-й, проезды Коняева с 1-го по 5-й, улицы Мушковатовская и Почтовая, 1-й и 2-й Почтовые проезды, улицы Березняковская, Шаповская, Дашковская, Парковая, Урожайная, Ясеневая.

Напомним, электроэнергию выключили там ночью 24 июля. Ранее в РГРЭС объяснили, почему восстановить её подачу не могут так долго.