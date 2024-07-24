Среда, 24 июля, 2024

В РГРЭС назвали причину массового электричества в Рязани 24 июля

Автор: 7info7

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В МУП «РГРЭС» назвали причину массового отключения электроэнергии в Рязани в среду, 24 июля. По их словам, произошло технологическое нарушение кабельных линий.

В 00.30 24 июля без электричества остались следующие адреса: улицы Коняева, Животноводческая, Хиринская, Усадебная, Усадебные проезды с 1 по 4-й, Хиринский проезд, Животноводческий проезд, Московское шоссе, улицы Дягилевская, Центральная, Овражная, Детская, Аллейная, Базарная, 1-й и 2-й Базарные проезды, Тюшевская, Дягилевские проезды с 1-го по 5-й, Аллейные проезды с 1-го по 8-й, Центральные проезды с 1-го по 4-й, проезды Коняева с 1-го по 5-й, улицы Мушковатовская и Почтовая, 1-й и 2-й Почтовые проезды, улицы Березняковская, Шаповская, Дашковская, Парковая, Урожайная, Ясеневая.

— Бригадами ГУП РО «РГРЭС» осуществлялись оперативные переключения с целью восстановления электроснабжения по резервной схеме и к 09.00 многоквартирные дома были подключены.
Была организована работа по поиску повреждения кабельной линии, которая осложнялась невозможностью подъезда спецтехники из-за дикорастущих деревьев и кустарников на территории, — заявили на предприятии.

На данный момент ремонтные работы продолжаются. На месте повреждения работают 5 бригад. Длительность ремонта обусловлена отсутствием нормального доступа рабочих к месту, где произошло нарушение.

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