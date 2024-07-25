В Рязани пара зарегистрировала брак во время полёта на воздушном шаре

В Рязани пара зарегистрировала свой брак во время полёта на воздушном шаре. Об этом в своём tg-канале сообщил зампред регионального правительства Артём Никитин.

— Вчера на закате ГБУ «Сервис-ЗАГС» провел первую регистрацию брака во время полета на воздушном шаре. В рязанском небе родилась семья Есениных – Анастасии и Максима.

В числе нестандартных мест бракосочетания в сервисе наиболее востребована площадка Рязанской ВДНХ и подножие памятника Петру и Февронья в деревне Ласково. По предложениям новобрачных прорабатываются варианты регистрации брака в музее, в театре и даже в троллейбусе «Адмирал» – вечерним рейсом по Рязани. Сервис откликается согласием на любую инициативу со стороны молодожёнов: берег реки, лесную опушку или загородный дом. Главное – не дальше 40 км от города.

Ещё один сценарий ритуала будет впервые опробован в эти выходные на Международном фестивале кузнецов на Рязанской ВДНХ. Мастера воспроизведут древний обряд «заковывания молодоженов». Он был в обиходе еще до появления христианства, когда пары «венчали» именно кузнецы. Ритуал был призван придать брачным узам прочность железа и жар кузнечного огня, символизировал крепкую семью.