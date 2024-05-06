Понедельник, 6 мая, 2024

На шоколадной фабрике «Верность качеству» в Касимове открылась новая круглосуточная линия

Автор: Кристина Аманн

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На фабрике по производству шоколадных изделий «Верность качеству» открылась новая линия. Она будет работать круглосуточно. Об этом на своей странице рассказал глава Касимова Иван Бахилов.

Он лично побывал на предприятии и пообщался с сотрудниками. Они рассказали, что новая линия позволит увеличить объем производимой продукции.

Сегодня посетил одно из самых крупных предприятий нашего города фабрику по производству шоколадных изделий «Верность качеству».

На предприятии открылась новая линия, которая будет работать круглосуточно и увеличит объем производимой продукции. В настоящее время производство составляет 35–40 тонн шоколада в сутки.

«Верность качеству» производит и реализует шоколадные изделия премиум-класса под собственными брендами, а также для крупных российских организаций.

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