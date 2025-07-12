Жесткая авария на Солотчинском мосту попала на видео

Появилось видео жёсткой аварии на Солотчинском мосту в Рязани. Запись от подписчицы опубликовал телеграм-канал «Новости Рязани YA62».

На видео с автомобильного регистратора видно, как грузовик задевает легковушку, она теряет управление и оказывается на встречной полосе, где сталкивается с другим автомобилем.

Авария произошла в пятницу, 11 июля. По данным Госавтоинспекции, 40-летний водитель из Спасского района, управлявший грузовиком «Шахман», столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем «Датсун» под управлением 46-летней рязанки. После этого легковушка врезалась во встречный «Фольксваген Поло» под управлением 62-летнего рязанца.

Один автомобиль перевернулся. После аварии образовалась многокилометровая пробка в обе стороны.