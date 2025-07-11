Иеромонах Макарий объяснил, почему Старовойта похоронили с крестом

Бывшего министра транспорта Романа Старовойта похоронили с крестом на Смоленском кладбище в Петербурге, поскольку устройство могилы является скорее обычаем, чем догматом, заявил Life.ru иеромонах Макарий из Иваново-Вознесенской епархии РПЦ.

По его словам, подобные решения остаются на усмотрение родственников усопшего.

«Церковь здесь управляет только совершением богослужения», — отметил Макарий.

Священнослужитель подчеркнул, что человек, сознательно покончивший с собой, добровольно исключает себя из православного сообщества, церковь оставляет его на Божью волю.

Макарий добавил, что в наше время самоубийц хоронят на общих кладбищах и на их могилы часто ставят кресты.

Тело Старовойта нашли 7 июля, по версии СК, он покончил с собой.