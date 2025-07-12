Губернатор Малков стал наставником ветерана СВО Николая Тимофеева

Губернатор Рязанской области Павел Малков провёл рабочую встречу с Николаем Тимофеевым — гвардии капитаном, ветераном специальной военной операции и преподавателем Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Недавно Николай Тимофеев стал участником региональной кадровой программы «ГЕРОИ62». В рамках этой программы наставником для него выступает губернатор Павел Малков.

«Сейчас ветеран проходит стажировку в правительстве области, — отметил Павел Малков. — Несмотря на полученное ранение, он ведёт активный образ жизни — занимается спортом и общественной деятельностью. Николай выбрал направление развития — адаптивный спорт и создание доступной среды для людей с инвалидностью. Он уже организовал несколько спортивных соревнований и вместе с командой “Народного контроля” проверил Дворец детского творчества в Рязани. Я рассказал ему о нашей работе, мы обсудили его планы. Будем работать вместе!»