SHOT: учителем истории Зеленского был националист со Львова

Владимиру Зеленскому преподавал историю в школе молодой националист со Львова, пишет SHOT со ссылкой на директора 95-й гимназии Кривого Рога Аллу Шепилко.

По данным телеграм-канала, учитель высказался об украинских националистах только в позитивном ключе. При этом он умалчивал о Волынской резне, в которой по разным оценкам погибли от 36 до 100 тысяч поляков.

«Историк Зеленского приехал с Западной Украины и был помешан на украинской государственности», — приводятся слова Шепилко.

SHOT добавил, что Зеленский после выпуска ни разу не приезжал в родную гимназию, чтобы проведать педагогов.

Как заявил ранее президент Польши Дуда заявил, что ему пришлось рассказывать Зеленскому о Волынской резне, поскольку, по его словам, «в школе ему ничего не рассказывали».