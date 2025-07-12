Павел Малков: Обсудили с руководством компании МАЗ сервис, чем можем помочь в его развитии

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил предприятие ООО «Рязань МАЗ сервис».

Вместе с ним в рабочей поездке участвовали вице-губернатор Артём Бранов и заместитель председателя правительства региона Юлия Швакова. О планах по развитию производства рассказал директор ООО «Рязань МАЗ сервис» Дмитрий Волчков.

Павел Малков осмотрел производственные площадки компании. Предприятие работает в Рязанской области уже 19 лет и занимается продажей, обслуживанием и ремонтом техники Минского автозавода — грузовиков, самосвалов, автобусов и другой спецтехники.

«Специалисты предприятия регулярно проходят подготовку на заводе-изготовителе. Сейчас прорабатывается вопрос расширения площадей и создания совместного производства с МАЗ. Мы обсудили с руководством, чем регион может помочь в этом направлении», — отметил губернатор.

ООО «Рязань МАЗ сервис» было основано в 2006 году в городе Рязани. Компания является официальным дилером ОАО «МАЗ», производственного объединения «БелавтоМАЗ», АО «Минский моторный завод», ПАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод) и АО «Ярославский завод дизельной аппаратуры».

Основные направления деятельности предприятия — продажа автотехники, автобусов, спецтехники и запасных частей, а также гарантийное и постгарантийное обслуживание техники МАЗ.

Среди постоянных клиентов компании — ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», АО «Приокский завод цветных металлов» и ООО «Завод Технофлекс».