Дефицит льготных лекарств: кто виноват и что делать?

В конце апреля губернатор Малков провёл прямой эфир в социальной сети «ВКонтакте», где ответил на многие актуальные для рязанцев вопросы. Одной из главных тем общения с народом стала нехватка льготных лекарств. Эта острая проблема возникла в регионе не вчера.

Давнее недовольство

На «Прямую линию» с президентом Путиным в декабре прошлого года поступило немало обращений на эту тему. В феврале в ответ на протесты граждан руководитель рязанского подразделения Росздравнадзора Татьяна Болдырева объяснила ситуацию тем, что чиновники несвоевременно проводят закупки, а потом слишком долго распределяют препараты по аптекам. В региональный минздрав неоднократно приходили письма от общественных организаций с нелестными для ведомства характеристиками ситуации.

В апреле Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина в своем ежегодном докладе обнародовала конкретные цифры и предложения по исправлению положения.

Под прицелом омбудсмена

По данным обмудсмена, в 2023 году в регионе было выписано больше 110 тысяч рецептов на лекарства по федеральной льготе, из них обслужено только 108 тысяч 916 штук, то есть больше тысячи препаратов так и не дошли до потребителей.

Наталья Епихина считает, что основной причиной дефицита льготных лекарств можно назвать недостаток финансирования и отсутствие закупочных процедур. Кроме того, уполномоченная не забыла и про макроэкономические факторы — рост цен на жизненно важные препараты и нарушение логистики из-за санкций со стороны многих западных государств.

Чтобы решить проблему, главный региональный защитник прав человека предложила более тщательно планировать потребность в лекарственных средствах, в том числе с учетом прироста и структуры заболеваемости по отдельным недугам, и своевременно проводить закупки лекарственных средств.

Малковский рецепт

А что же глава региона? Павел Малков о ситуации, безусловно, осведомлен и на одном из заседаний облправительства призвал профильного министра Александра Пшенникова своевременно заключать договора по закупке лекарств. Во время прямого эфира глава региона озвучил новую идею. По словам руководителя области, сейчас формируются списки пациентов, которым нужны медикаменты, составляют перечни лекарств, после чего проводится госзакупка.

Для решения проблемы в Рязанской области создают «новую персонифицированную систему обеспечения льготными препаратами, которая будет запущена в июне 2024 года». Названная система призвана автоматически высчитывать потребность в лекарствах.

Как будет функционировать упомянутый продукт, пока непонятно. А ведь многие люди, страдающие различными опасными болезнями, не могут долго ждать налаживания бюрократической машины и утрясания вопросов, связанных с ускоренным проведением госзакупок и быстрой доставкой лекарств пациентам.

Пора вмешаться?

Понятно, что проблема активно решается региональным руководством в «ручном режиме», ведь нарастание общественного недовольства в отдельно взятом регионе не выгодно чиновникам на всех этажах власти. Не исключено, что ситуацию удастся поправить быстрее при вмешательстве правоохранительных органов.

Достаточно вспомнить аресты людей, подозреваемых в коррупции при поставках медоборудования в Рязанскую область, — в 2022–23 годах под стражу были взяты представители фармкомпаний, чиновница рязанского минздрава, экс-сенатор Ирина Петина и бывший вице-губернатор Игорь Греков. Когда состоится судебный процесс по громкому делу, неизвестно, но скандалов с поставками медтехники после серии задержаний упомянутых фигурантов не было.