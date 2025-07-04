В Подмосковье школьница впала в кому после падения с лошади

В городе Серпухов Московской области 14-летняя школьница впала в кому после падения с лошади во время прогулки. Как сообщает SHOT, девочка пыталась снять видео на телефон, в этот момент произошёл несчастный случай.

Инцидент произошёл на территории Приокско-Террасного заповедника. Девочку на частную конюшню привёл отец. Во время прогулки её сопровождала женщина-инструктор, которая ехала впереди.

По предварительным данным, школьница держала повод одной рукой, а другой снимала сторис. В какой-то момент она уронила телефон и попыталась его поднять прямо на ходу, когда лошадь двигалась галопом. Девочка потеряла равновесие, упала и ударилась головой. После падения она потеряла сознание.

Сейчас подросток находится в реанимации в тяжёлом состоянии, подключена к аппарату ИВЛ.

По информации SHOT, владелица лошадей предлагала прогулки по живописным местам за 3 тысячи рублей. С ней уже работают сотрудники правоохранительных органов.