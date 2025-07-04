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Общество

В «Мармаксе» рассказали, как современные жилые комплексы переосмысливают концепцию семейного отдыха

Алексей Самохин

Когда летний отпуск откладывается, а привычные городские маршруты уже подробно изучены, хочется, чтобы дом и его окружение дарили ощущение свободы и новые впечатления каждый день. Современные жилые комплексы становятся ответом на этот запрос, предлагая сценарии отдыха для всех возрастов — от маленьких резидентов до старшего поколения.

Девелоперская компания «Мармакс» реализует в Рязани проекты, где пространство вокруг дома превращается в полноценную инфраструктуру для насыщенного лета. Двор превращается в парк с пешеходными маршрутами, спортивными зонами и площадками для общения — они заменяют спортзалы, дачи и привычные прогулки по центру.

У каждого жителя свои ожидания от городской среды. Родители ценят дворы, где забота о безопасности детей становится частью инфраструктуры. В парковом квартале «Голландия» подход к организации пространства освобождает родителей от постоянного контроля: закрытая территории без машин, видеонаблюдение, мягкие покрытия и площадки из прочной древесины робинии позволяют детям играть в безопасной среде, а взрослым — отдыхать спокойно. 

В «Мармаксе» рассказали, как современные жилые комплексы переосмысливают концепцию семейного отдыха Девелоперская компания «Мармакс» реализует в Рязани проекты, где пространство вокруг дома превращается в полноценную инфраструктуру для насыщенного лета.

Благоустройство и озеленение территорий — важная составляющая концепции развития проектов «Мармакс». У резидентов «Голландии» уже есть свой собственный двухуровневый парк в концепции «4 сезона» площадью 1 гектар.  Более 11 тысяч растений высажено на территории двора-парка, который становится продолжением дома. 

Продуманное зонирование пространства дополняет ощущение уюта и защищенности. Для резидентов, которые ценят добрососедство, парковый квартал стал местом общения и настоящего единения: здесь проходят соседские праздники и органично формируется комьюнити. 

В «Мармаксе» рассказали, как современные жилые комплексы переосмысливают концепцию семейного отдыха Девелоперская компания «Мармакс» реализует в Рязани проекты, где пространство вокруг дома превращается в полноценную инфраструктуру для насыщенного лета.

Молодые и амбициозные резиденты выбирают свободу и возможности для активного досуга. В проекте «Манхэттен» реализована концепция пятиминутной доступности: завтраки на террасе кафе, тренировки в зоне work-out  и встречи с друзьями проходят в пределах городского квартала. На территории всех проектов доступен Wi-Fi, что делает дворы функциональными и удобными для работы, учёбы или отдыха на свежем воздухе. Такая среда помогает экономить время и наполнять день моментами для себя.

«В своих проектах «Мармакс» последовательно реализует идею создания гармоничных городских пространств, где каждая деталь функциональна и наполнена смыслом. Наши жилые комплексы становятся точками притяжения, особенно в летний период,  принося новые впечатления и знакомства, иногда судьбоносные и даже меняющие жизнь к лучшему», — отметил Константин Денисов, директор по маркетингу и PR девелоперской компании «Мармакс». 

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