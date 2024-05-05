Мощный вихрь «Гулла» ворвётся в центр России 7 мая

В начале недели Центральная Россия окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления. Ожидается сухая погода с прояснениями.

Ночью в понедельник в Москве температура воздуха составит +1…+3 градуса, в Подмосковье — от -2 до +3. Днём ожидается +7…+12 градусов. Однако к вечеру погода начнёт портиться.

По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, 7 мая с запада придёт очень активный североатлантический вихрь по имени «Гулла», что в переводе означает «решительная». Его центр пройдёт примерно в 150–200 километрах южнее Москвы. Днём барическая «воронка» достигнет Рязани, где за сутки выпадет почти месячная норма осадков — 35 миллиметров. Это может привести к повторению суточного рекорда осадков для мая, который был зафиксирован в 2005 году.

Во вторник осадки также ожидаются в Москве и Подмосковье. В столице выпадет до 18 миллиметров осадков, что составляет 30% от майской нормы дождей. На юге области может выпасть до 20–25 миллиметров осадков.

По мере продвижения циклона на восток в его тыловой части начнётся ультраполярное вторжение. Ночью температура воздуха в Москве опустится до +1…+3 градусов, а по области — до -1 градуса на севере и до +4 градусов на юге. К ливням начнут примешиваться интенсивные заряды мокрого снега, что может привести к ухудшению видимости на 1 километр и менее (местами до 200–400 метров). Днём в столице ожидается всего +3…+5 градусов, а в Подмосковье — от +1 до +6 градусов. В некоторых местах земля может слегка «побелеть» от временного снежного покрова толщиной 0,2–0,3 сантиметра.

Также в понедельник и вторник ожидается магнитная буря слабой и средней интенсивности G1 и G2 с полуночи до 15:00 и с 03:00 до 15:00 соответственно.

В среду, 8 мая, ненастье ослабнет. Ожидается не более 5 миллиметров осадков, которые будут выпадать в разном агрегатном состоянии. Температура воздуха ночью составит от -3 до +2 градусов, а днём — всего +2…+7 градусов. В тёмное время суток временный снежный покров может достигать 0,6–1,7 сантиметра, на дорогах будет скользко — возможна гололедица.