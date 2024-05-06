Вторник, 7 мая, 2024

Американский военный задержан в России за кражу — NBC

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от wirestock на Freepik

В России задержали военнослужащего США, сообщает телеканал NBC со ссылкой на информацию от американских чиновников.

По данным телеканала, военный сам приехал в Россию из Кореи. Его подозревают в краже у женщины, подробности не уточняются.

Армия США не предоставила телеканалу оперативный комментарий по поводу этой ситуации.

С российской стороны официальной информации пока не поступало.

Армия США заявила РИА Новости, что Россия проинформировала Вашингтон о задержании американского солдата во Владивостоке по обвинению в нарушении закона.

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