В России задержали военнослужащего США, сообщает телеканал NBC со ссылкой на информацию от американских чиновников.
По данным телеканала, военный сам приехал в Россию из Кореи. Его подозревают в краже у женщины, подробности не уточняются.
Армия США не предоставила телеканалу оперативный комментарий по поводу этой ситуации.
С российской стороны официальной информации пока не поступало.
Армия США заявила РИА Новости, что Россия проинформировала Вашингтон о задержании американского солдата во Владивостоке по обвинению в нарушении закона.