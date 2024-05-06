Понедельник, 6 мая, 2024

Жительница Рязани рассказала о смерти матери после операции в стенах онкодиспансера

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/rzn_medicine

В группе «Рязанское здравоохранение» рязанка написала пост, в котором рассказала о смерти своей матери после операции в стенах Рязанского онкодиспансера.

Женщина рассказала, что ее 71-летнюю маму после операции не оставили в реанимации, а сразу перевели в палату. Рязанка предупреждала врачей, что у мамы проблемы с сердцем и тромбоэмболия.

«Посещение до 19.00 и мы с братом уехали. Около часа ночи маме стало плохо», — пишет женщина.

Ее маму перевели в реанимацию с обширным инфарктом и тромбоэмболией. Через 9 дней она скончалась.

«19, 20 и 21 числа мы делали с ней гимнастику в реанимации, сидели, она пила сама водичку из бутылочки, уже практически сама дышала, даже писала авторучкой. В этот день в моё присутствие аппаратура мамы постоянно пищала, такого не было ни разу за эти дни, и врач не могла понять, в чем дело, сказала, что бывает», — продолжает рязанка.

Женщина выразила негодование из-за нехватки кроватей и аппаратуры в реанимации. Она уверена, что если бы маму оставили в реанимации сразу, у нее было бы больше шансов выжить. Также рязанка недовольна ограниченным временем посещения.

Жительница Рязани рассказала о смерти матери после операции в стенах онкодиспансера

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