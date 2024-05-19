Воскресенье, 19 мая, 2024

Концерт группы Dabro в Лесопарке вызвал большой ажиотаж в Рязани

Автор: 7info

Опубликовано

Прошедший в субботу, 18 мая, в рязанском Лесопарке бесплатный концерт группы Dabro вызвал большой ажиотаж в Рязани. Об этом сообщает телеграм-канал «аТипичная Рязань».

— Толпа людей и дети с хвостами, — описывает происходившее автор поста.

Также в источнике опубликованы фотографии с места событий.

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