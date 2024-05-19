Концерт группы Dabro в Лесопарке вызвал большой ажиотаж в Рязани

Прошедший в субботу, 18 мая, в рязанском Лесопарке бесплатный концерт группы Dabro вызвал большой ажиотаж в Рязани. Об этом сообщает телеграм-канал «аТипичная Рязань».
Также в источнике опубликованы фотографии с места событий.
Прошедший в субботу, 18 мая, в рязанском Лесопарке бесплатный концерт группы Dabro вызвал большой ажиотаж в Рязани. Об этом сообщает телеграм-канал «аТипичная Рязань».
Также в источнике опубликованы фотографии с места событий.
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