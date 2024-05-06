Понедельник, 6 мая, 2024

Услуги ЖКХ для некоторых россиян станут дешевле

Автор: Кристина Аманн

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Photo by form PxHere

В России с 1 июля 2024 года многодетным семьям, пенсионерам и инвалидам добавят льгот, которые помогут оплачивать коммунальные  услуги и пени за просроченные платежи без банковской комиссии, таким образом, экономя на оплате ЖКУ. Об этом сообщает «Парламентская газета».

В декабре прошлого года президент подписал закон об отмене банковских комиссий для людей, которым необходима особая социальная поддержка. Речь идет о комиссии, которую человек вынужден заплатить при оплате коммуналки в отделении банка, на почте или через терминал. Банковские приложения позволяют делать это без комиссии, однако такие категории граждан, как, например, пенсионеры, не всегда имеют возможность воспользоваться ими или даже выбрать банк для оплаты коммунальных услуг.

В среднем комиссия составляет от одного до трех процентов . Но если человек оплачивает коммуналку наличными, банк может установить и фиксированную сумму. Например, сельские пенсионеры оплачивают небольшую сумму за электроэнергию, но комиссия при этом может доходить до 20—40 процентов от платежа.

Поясняется, что изначально комиссию планировали отменить для всех россиян, но теперь стало известно, что закон коснется только льготников. Он вступит в силу 1 июля этого года.

К льготным категориям граждан относятся члены многодетной семьи старше 18 лет, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Однако пока остается неясным, придется ли людям  самим писать заявление на получение льготы или платежные агенты сами выявят тех, кто имеет право на нее.

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