В Рязани пройдут «Спортивные выходные»

Рязанцев приглашают присоединиться к программе «Спортивные выходные — 2025», которую проводит управление физической культуры и массового спорта администрации города. Бесплатные тренировки пройдут в городских парках в субботу, 5 июля, сообщает пресс-служба мэрии.
Расписание мероприятий
Парк имени Ю.А. Гагарина:
09:00 — зарядка от Оксаны Ермаковой;
10:00 — тренировка по workout от Геннадия Калинова;
10:30 — занятие по северной ходьбе «Здоровье+».
Центральный парк культуры и отдыха:
10:00 — северная ходьба «Спорт» (сбор у теннисного корта);
10:00 — открытая тренировка по теннису на кортах СШТ «Юниор» (необходим свой инвентарь).
Возрастное ограничение: 0+.
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