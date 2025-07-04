Павел Малков: Рязанская область получит 21 миллион рублей на развитие туризма

Рязанская область получит более 21 миллиона рублей из федерального бюджета на развитие туризма. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своём телеграм-канале.

Субсидия выделена решением Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Эти средства пойдут на развитие туристического объекта в Пронском районе — глэмпинг-парка «Пронский берег». В частности, в парке установят новые модульные дома для размещения гостей.

По словам главы региона, основная задача в развитии туризма — создание комфортной среды для жителей Рязани и области. Улучшение городской среды, благоустройство и развитие инфраструктуры в первую очередь должно быть удобно рязанцам, а уже потом туристам.

«Если жителям хорошо, то и туристы приедут», — отметил Малков.

По данным Малкова, в 2024 году регион принял 1,5 миллиона туристов — почти вдвое больше, чем в 2023 году.

Рязанская область активно развивает инфраструктуру для отдыха. За последние годы в регионе открылись гостевые дома и глэмпинги. Среди них: санаторий «Старица», база отдыха «Окская жемчужина», глэмпинг-парк «Берёзки» в Рыбновском районе.