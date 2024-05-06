Владимир Рогов, глава движения «Мы вместе с Россией», поделился с News.ru своим мнением о перспективах президента Украины Владимира Зеленского. Он считает, что сначала Зеленского ждёт политическая, а затем и физическая смерть.

Рогов отметил, что если раньше Зеленского можно было сравнить с «хромой уткой», то теперь он стал «гусем в яблоках».

Говоря о возможной замене Зеленского, Рогов выделил экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. По его словам, США уже давно «ведут» этого человека и, возможно, рассматривают его кандидатуру для переговоров с Россией. Однако Рогов предупреждает, что все варианты будут проамериканскими и не стоит обманываться на этот счёт.

Разумков, по словам Рогова, с начала спецоперации ушёл в тень и не был замечен в каких-либо грязных делах, связанных с конфликтом. Возможно, американцы планируют использовать его для переговоров с Россией.