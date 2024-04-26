Пятница, 26 апреля, 2024

Офтальмологическую службу Рязанской области ждёт масштабное обновление

Автор: 7info

Опубликовано

Министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников провел рабочую встречу с главным врачом Областной клинической больницы им. Н. А. Семашко Людмилой Сорокиной. Речь шла о развитии региональной офтальмологической службы.

По поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова в 2024 году начнется обновление службы инновационным оборудованием, внедрением актуальных методов лечения по программе обязательного медицинского страхования.

В настоящее время в хирургическом блоке больницы организованно 7 операционных мест, 4 из которых планируется полностью обновить. В частности приобрести факоэмульсификаторы для выполнения хирургических вмешательств при катаракте, офтальмологические микроскопы с окулярами для ассистента, что позволит выполнять сложные хирургические операции, хирургические столы с креслом хирурга. Дополнительное оборудование позволит увеличить количество операций, что в значительной мере повысит уровень доступности медицинской помощи пациентам с патологией органа зрения нашего региона.

Помимо этого, планируется поставка рефракционного лазера последнего поколения для выполнения коррекции зрения пациентам с близорукостью различной степени, а также при дальнозоркости, астигматизме и пресбиопии по технологии Smile, что является передовым методом и позволяет без «выпаривания» роговицы, с помощью полулунного разреза, выполнить коррекцию зрения до единицы. Восстановительный период при таком методе короче, чем при существующих технологиях. Лазер проще в эксплуатации, не требует газовой заправки и позволит вывести уровень рефракционной хирургии в регионе на очень высокий уровень.

За 2023 год в областном центре микрохирургии глаза больницы Семашко проведено более 1 тысячи операций, а за 1 квартал 2024 года уже 3,3 тысячи. На данный момент в больнице Семашко отсутствует очередь на хирургические операции при заболевании глаз. Максимальное время ожидания не превышает 2 недель.

Офтальмологическую службу Рязанской области ждёт масштабное обновление
Офтальмологическую службу Рязанской области ждёт масштабное обновление
Офтальмологическую службу Рязанской области ждёт масштабное обновление

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