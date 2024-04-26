Пятница, 26 апреля, 2024

В Рязани завершился медицинский форум «Zдоровая независимость 2.0»

Автор: 7info7

Опубликовано

25 апреля завершил свою работу Рязанский медицинский форум «Zдоровая независимость 2.0». Представители органов власти, бизнеса, соцзащиты и медицинского сообщества обсудили вопросы импортозамещения в производстве лекарств и оборудования, борьбы с опасными заболеваниями и пути увеличения продолжительности жизни. Темами сессий и «круглых столов» были кадровое обеспечение медучреждений региона, применение искусственного интеллекта и голосовых помощников в работе круглосуточных стационаров, реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья, закупка медицинских изделий и лекарственных препаратов в странах ЕАЭС и многие другие. 

Форум стал площадкой для проведения биржи контактов с участием представителей медицинского бизнеса и здравоохранения из Рязанской области, Узбекистана и Казахстана: гости из зарубежья посетили форум в рамках реверсных бизнес-миссий.

В Рязани завершился медицинский форум «Zдоровая независимость 2.0»
В Рязани завершился медицинский форум «Zдоровая независимость 2.0»
В Рязани завершился медицинский форум «Zдоровая независимость 2.0»

«Более 10 участников, 18 раундов переговоров, перспектива заключения контрактов на поставку оборудования, мебели, лекарств, расходных материалов — предварительные итоги работы биржи. Уже достигнуты соглашения по регистрации и поставке медицинских изделий производства компании «Инфарм» в больницы и косметологические клиники Узбекистана и Казахстана. Кроме того, договорились об изучении спроса на препараты производства компании «Фармэра» в Казахстане и Узбекистане и дальнейшем активном продвижении на рынки этих стран. Рязанский производитель очистителей воздуха «Рязаньприбор» подписал соглашение о сотрудничестве и дистрибьюторстве с компаниями Optovik Uni Trade (Узбекистан) и ТОО «Гиллель» (Казахстан)», ― отметила заместитель председателя правительства Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

На финальной пленарной сессии «Zдоровой независимости 2.0» участники сформировали предложения по развитию медицинского потенциала Рязанской области, международного и межрегионального сотрудничества в здравоохранении.

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