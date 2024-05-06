Понедельник, 6 мая, 2024

Стало известно, почему Ильюхину не позвали сниматься в продолжении «Ворониных»

Автор: 7info

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«СтарХит» выяснил, почему Ильюхину не позвали сниматься в продолжении популярного сериала «Воронины».

Недавно Мария Ильюхина сообщила, что её не пригласили сниматься в продолжении сериала «Воронины». Она играла Машу Воронину в этом сериале, и он был важной частью её детства и юности.

Мария была очень расстроена и опубликовала пост в социальных сетях, где выразила своё недовольство. Она сказала, что вложила всю свою любовь и душу в образ Маши Ворониной, и это было частью её жизни. Она не могла понять, почему её решили заменить, и чувствовала себя преданной.

В съёмочной группе объяснили, почему произошли изменения в актёрском составе. Источник сообщил, что Марию Ильюхину приглашали на пробы, как и других актёров, претендующих на роли в новом проекте «Костя — Вера». После проб стало понятно, что на роль повзрослевшей Маши нужна другая актриса.

Также стоит отметить, что это не прямое продолжение «Ворониных», а отдельный проект — спин-офф. Сценарий, который прислали Марии Ильюхиной, был официальным документом, подготовленным для проб.

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