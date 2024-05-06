Во вторник семь районов Рязанской области могут остаться без света

Представители ГУ МЧС России по Рязанской области предупредили о возможных обрывах линий электропередач завтра, 7 мая. Предостережение появилось в связи с грядущей непогодой.

Сообщается, что из-за сильного ветра во вторник могут остаться без света жители Рязанского, Рыбновского, Шиловского, Михайловского и Скопинского районов.

В Спасском, Сасовском, Захаровском, Шиловском и Сараевском районах завтра возможны грозы. Представители МЧС рекомендуют местным жителям на всякий случай зарядить гаджеты и подготовить фонарики.

Отмечается, что в прогнозе на 7 мая ожидаются порывы ветра до 19 м/с.