Понедельник, 6 мая, 2024

Мужчина сжёг заживо человека в подъезде дома в Москве

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/moscowproc

В Москве мужчина сжёг своего оппонента во время ссоры, сообщает телеграм-канал прокуратуры столицы.

На лестничной площадке 20-го этажа жилого дома на улице Самуила Маршака в Новой Москве произошёл конфликт между двумя мужчинами. В ходе ссоры, которая возникла на почве личных неприязненных отношений, 41-летний злоумышленник поджёг одежду своего оппонента зажигалкой. Пострадавший получил серьёзные ожоги и скончался на месте происшествия.

Подозреваемый был задержан. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует привлечение фигуранта к уголовной ответственности по пункту «д, е» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершённое с особой жестокостью, общеопасным способом»).

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры.

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