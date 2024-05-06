Понедельник, 6 мая, 2024

Врач назвала анализы, которые нужно сдать при выходе из поста

Автор: 7info

Опубликовано

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Чтобы оценить своё состояние здоровья после завершения поста, необходимо сдать несколько анализов. Среди них:

— общий анализ крови с определением лейкоцитарной формулы и скорости оседания эритроцитов;

— анализы на общий белок, ферритин, трансферрин, железо и гомоцистеин.

Об этом рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог и эндокринолог медицинского центра «ПревентМед» Анна Луговская.

По словам специалиста, эти обследования помогут понять, нет ли в организме проблем, связанных с белковым обменом, дефицитом витаминов группы В и железа. Ведь именно эти показатели могут измениться, когда мы отказываемся от мясных и рыбных продуктов, снижая потребление белка.

Выходя из поста, некоторые люди могут испытывать определённый дискомфорт. Например, может возникнуть повышенная тяга к сладкому, станет сложнее контролировать своё питание, как это было до поста. Также может отмечаться усталость и снижение активности.

По мнению Анны Луговской, это может быть следствием дефицита белка в организме. Если у человека и раньше были проблемы с белковым обменом или его недостаток, то такие ограничения в питании могут только усугубить ситуацию.

Помимо этого, к основным противопоказаниям для соблюдения поста относятся острые состояния или обострения хронических заболеваний, особенно желудочно-кишечного тракта.

Исключая мясные и рыбные продукты во время поста, мы лишаемся многих микро- и макронутриентов, в первую очередь железа и витаминов группы В, которые необходимы для полноценной работы организма.

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