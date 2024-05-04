Суббота, 4 мая, 2024

В Ростовской области завели дело из-за выселения из дома семьи бойца СВО

Автор: powder

Опубликовано

Следователи возбудили дело после обращения семьи из села Самарское Ростовской области, которую, предположительно, выселил из дома мигрант из Средней Азии.

Его завели по признакам состава преступления, предусмотренного частью третей статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество».

Ранее 14-летняя девочка записала обращение к президенту Владимиру Путину и главе СК Александру Бастрыкину. Она рассказала, что ее отец пропал без вести в зоне спецоперации, а в декабре мигрант из Узбекистана переоформил и продал земельные участки, на которых находится принадлежащий ее семье дом.

Девочка уточнила, что иностранец сменил замки и пользуется чужим жилищем как своим . Также она утверждает, что мигрант снимает деньги с карты ее отца.

Глава администрации Азовского района Александр Палатный позднее уточнил, что на распоряжение домом и участком наложен арест. Судебное заседание назначено на 14 мая.

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