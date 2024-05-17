Пятница, 17 мая, 2024

ОНФ призвал защитить детей, семьи которых попали под выселение в селе Гребнево

Автор: 7info

Опубликовано

Народный фронт призвал защитить детей, семьи которых попали под выселение из единственного жилья в селе Гребнево. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

По данным ОНФ, в Старожиловском районе в селе Гребнево местное сельхозпредприятие обладает правом частной собственности на большое количество жилых зданий — как индивидуальных домов, так и квартир в многоквартирных домах. Многие сельчане живут там по несколько десятилетий. Но теперь тем, кто перестал работать в СПК «Колхоз имени Ленина», предписано выселиться из его домов.

Народный фронт изучил историю двух семей, в которых есть несовершеннолетние дети, прописанные в домах.

— Законы Российской Федерации, органы опеки и попечительства, юристы детского омбудсмена в Рязанской области должны защитить их от выселения, — говорится в сообщении.

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