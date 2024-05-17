Стали известны новые подробности убийства на охоте Сергея Пинтелина

По данным «Коммерсанта», жителя Рязани Сергея Пинтелина застрелили во время охоты 24 февраля. Егерь убит выстрелом в сердце пулей 12-го калибра.

Такие патроны использовал подозреваемый в убийстве заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД Рязанской области Виталий Цыплаков. Именно он указал следователям место, где был спрятан труп.

По информации издания, Цыплаков вместе с бывшим коллегой Станиславом Костиным прятал труп убитого в охотничьем домике. Тело было замотано в чёрную плёнку.

Затем подозреваемые вывезли труп и закопали на свалке. Чтобы его найти, пришлось использовать экскаватор. По данным «Ъ», вместе с телом были закопаны и сани, на которых его перевозили.

Силовики обнаружили тело 16 мая в месте, которое указал подозреваемый в убийстве.

Информация о пропаже жителя Рязани 1976 года рождения поступила в следственные органы 2 марта. По словам родственников, мужчина отправился на охоту со знакомыми 24 февраля, с тех пор его никто не видел. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), работу поручили первому отделу по расследованию особо важных дел.

По версии следствия, в Сапожковском районе местный предприниматель организовал незаконную охоту на лося для рязанцев и гостей из Москвы. Обвиняемый, мужчина 1970 года рождения, несколько раз выстрелил из ружья, убив лося и Пинтелина.