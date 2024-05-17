Пятница, 17 мая, 2024

Стали известны новые подробности убийства на охоте Сергея Пинтелина

Автор: 7info

Опубликовано

Сергей Пинтелин

По данным «Коммерсанта», жителя Рязани Сергея Пинтелина застрелили во время охоты 24 февраля. Егерь убит выстрелом в сердце пулей 12-го калибра.

Такие патроны использовал подозреваемый в убийстве заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД Рязанской области Виталий Цыплаков. Именно он указал следователям место, где был спрятан труп.

По информации издания, Цыплаков вместе с бывшим коллегой Станиславом Костиным прятал труп убитого в охотничьем домике. Тело было замотано в чёрную плёнку.

Затем подозреваемые вывезли труп и закопали на свалке. Чтобы его найти, пришлось использовать экскаватор. По данным «Ъ», вместе с телом были закопаны и сани, на которых его перевозили.

Силовики обнаружили тело 16 мая в месте, которое указал подозреваемый в убийстве.

Информация о пропаже жителя Рязани 1976 года рождения поступила в следственные органы 2 марта. По словам родственников, мужчина отправился на охоту со знакомыми 24 февраля, с тех пор его никто не видел. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), работу поручили первому отделу по расследованию особо важных дел.

По версии следствия, в Сапожковском районе местный предприниматель организовал незаконную охоту на лося для рязанцев и гостей из Москвы. Обвиняемый, мужчина 1970 года рождения, несколько раз выстрелил из ружья, убив лося и Пинтелина.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Прокурор через суд требует взыскать с бухгалтера незаконно полученные деньги

В Рязани прошла церемония закрытия конкурса вокального мастерства им. братьев Пироговых

В центр Рязани перекроют движение и изменят маршруты транспорта из-за бегунов

Рязанские новостройки с 4G: в каких ЖК интернет стал быстрее?

На улице Ленина в Рязани «Нива» сбила 12-летнюю велосипедистку

Казанскую икону Божией Матери привезут в Рязань утром 19 мая

Главком ВСУ Сырский сделал экстренное заявление с передовой

В Дубровичах запретят посещать леса из-за боевых стрельб

На симуляторе резидента Рязанской АКИД впервые прошли всероссийские соревнования

Каменщик-мигрант домогался гражданки Китая на улице Верности в Петербурге

Мария Миногарова устроила истерику на шоу «Сокровища императора» на ТНТ

Ещё одну огромную крысу сняли на видео в центре Рязани

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Прокурор через суд требует взыскать с бухгалтера незаконно полученные деньги

Новости Касимова
Приговором Касимовского районного суда бухгалтер признана виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного виновному лицу имущества с использованием служебного положения).

В Рязани прошла церемония закрытия конкурса вокального мастерства им. братьев Пироговых

Культура
Победители и призеры получили премии, дипломы и памятные подарки.

В центр Рязани перекроют движение и изменят маршруты транспорта из-за бегунов

Новости Рязани
19 мая в Рязани пройдет Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» — VIII открытый легкоатлетический полумарафон «Рязанский Кремль-2024».

Рязанские новостройки с 4G: в каких ЖК интернет стал быстрее?

Новости Рязани
Специалисты Tele2 провели модернизацию сети в Дядькове. Установленное оборудование работает в стандартах LTE и 2G, что обеспечивает высокое качество интернет-сессий и голосовой связи в районе.

На улице Ленина в Рязани «Нива» сбила 12-летнюю велосипедистку

Новости Рязани
56-летний водитель автомобиля «Нива Шевроле» выезжал с прилегающей территории со стороны Газетного переулка и совершил наезд на девочку, которая двигалась по тротуару на велосипеде.