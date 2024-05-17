Рязанская областная Дума отметила 30-летие

В пятницу, 17 мая, в Рязанской филармонии состоялось торжественное собрание, посвященное 30-летию со дня образования регионального парламента. В зале собрались депутаты всех семи созывов, представители областных и городских органов власти, сенаторы, депутаты Государственной Думы, руководители территориальных структур федеральных органов власти, сотрудники аппарата Рязанской областной Думы, представители муниципальных образований, духовенство. Поздравить коллег приехали главы законодательных собраний субъектов Центрального федерального округа, а также председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.
Торжественное собрание открыл председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. Он отметил, что для регионального парламента прошедшие годы стали временем напряженной работы: за 30 лет принято около 3,5 тысяч законов, которые стали надежным фундаментом для реализации социально-экономических инициатив.
Спикер регионального парламента подчеркнул, что сбалансированное региональное законодательство — результат слаженной совместной работы депутатского корпуса, губернатора, регионального Правительства, сенаторов и представителей региона в нижней палате российского парламента, глав муниципалитетов и общественности. Кроме того, Аркадий Фомин отметил важность депутатской деятельности в районах области. В этой работе парламентариям помогают неравнодушные активные граждане, которые знают проблемы на местах.
Со знаменательным событием парламентариев поздравил губернатор Рязанской области Павел Малков:
Губернатор отметил работу депутатского корпуса по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Отдельно Павел Малков остановится на важности депутатского контроля при строительстве, ремонте и реконструкции социальных объектов:
Главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Михаил Максимов зачитал приветственный адрес от полномочного представителя Президента в ЦФО Игоря Щеголева, а также поблагодарил депутатов за продуктивное взаимодействие.
Поздравление от Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко передал сенатор, избранный в верхнюю палату парламента от Рязанской областной Думы, Игорь Мурог. От себя он добавил, что российский парламент и региональное законодательное собрание — единая команда:
В торжественной обстановке к коллегам-депутатам обратился председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. С осени 2017 года законодательные собрания двух субъектов взаимодействуют в рамках Соглашения о сотрудничестве. Налаживание такого межпарламентского диалога помогло решить многие вопросы в законодательной сфере, ускорило интеграцию Республики в правовое поле России.
За 30 лет интересы жителей Рязанской области в региональном парламенте представляли 149 народных избранников. От имени депутатов к собравшимся обратился Петр Алабин — единственный рязанский парламентарий, работающий в областной Думе все семь созывов. Он рассказал о сложностях, которые пришлось преодолевать депутатам 1-го созыва, и наиболее важных законах, принятых в годы становления парламентаризма в России.
В ходе торжественного собрания был представлен фильм об истории регионального парламента и работе депутатов всех созывов.