Найдено тело Сергея Пинтелина

16 мая следователи нашли тело Сергея Пинтелина, который пропал в Сапожковском районе 24 февраля. Информация об этом появилась на сайте СУ СКР по региону.

Ранее в Рязани возбудили два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота») и ч. 2 ст. 316 УК РФ («Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления»). По ним обвиняемым проходит замначальника уголовного розыска Виталий Цыплаков.

Следствие установило, что 24 февраля в охотничьих угодьях Сапожковского района во время незаконной охоты обвиняемый выстрелил несколько раз, застрелил лося и смертельно ранил другого участника охоты — Сергея Пинтелина. Чтобы избежать ответственности, мужчина вместе с еще двумя участниками незаконной охоты 1968 и 1980 годов рождения вывез тело потерпевшего на полигон бытовых отходов и закопал его.

Цыплаков в данный момент находится под стражей. В отношении других участников незаконной охоты также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сообщается, что обвиняемый в убийстве сам указал место, где закопал тело.

«Продолжается проведение процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — пишет пресс-служба СУ СКР.