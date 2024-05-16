Четверг, 16 мая, 2024

В Рязани жильцы дома продают квартиры из-за трупного запаха

Автор: 7info

Опубликовано

В Рязани Народный фронт ожидает решительных действий властей по очищению подвала дома, где в апреле умер бездомный. Об этом говорится в пресс-релизе регионального отделения ОНФ.

В подвале дома № 7 по улице Весенней расположено несколько жилых комнат, относящихся к маневренному фонду. Обычно они стоят закрытыми и запертыми, лишь изредка там кто-нибудь селится: по словам местных жителей, эту жилплощадь предлагают разве лишь погорельцам и гастарбайтерам.

Последнюю зиму в комнатах под четвертым подъездом прожил бездомный. Он заселился туда самовольно, а входил и выходил чрез окно.

В начале апреля неизвестный мужчина умер прямо там, на диванчике — и его тело пролежало несколько дней, пока жильцы первого этажа не почувствовали запах. Уборки помещения и его дезинфекции рязанцы после этого так и не дождались.

Народный фронт выяснил, кто готов провести необходимые работы, но до сих пор на них нет заявки. Одна из жительниц первого этажа продала свою квартиру, ее сосед тоже дал объявление.

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