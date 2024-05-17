Константин Гецати компенсировал паническую атаку участницы интимным свиданием

Борьба за сердце Константина Гецати в шоу «Невеста. Экстра любовь» (16+) на ТНТ продолжается. В эту субботу девушки побывают в горах, в самом центре Марракаше, а одна из них отправится на максимально интимное и страстное свидание.

Групповое свидание Константин Гецати решил устроить в родной стихии — в горах Марокко. Подняться на них он пригласил Алису Кретову, Ольгу Меганскую, Сашу Волкову и Лизу Ткаченко. С каждой из девушек у Константина состоялся разговор, который для одной из них в итоге стал последним.

Пока четверо участниц отдыхали с Константином Валерия Некрасова и Анна Голубых решили изучить Марракеш и отправились в самый центр города. Суета, городские запахи, громкие звуки и оживленное движение вызвали у Валерии паническую атаку. Девушка не смогла совладать с эмоциями и поездку пришлось срочно завершить.

Компенсация за такое состояние была более чем полной. Константин пригласил Валерию на очень интимное свидание, где еще раз познакомил ее с городом, устроив персональную экскурсию с завязанными глазами. На ужине после прогулки Гецати признался, что хотел бы оказаться совсем в другом месте.

«Мне сейчас больше всего хочется куда-нибудь за город, чтобы нас никто не трогал. И ни о чем говорить, и взять с собой музыку», — признался Константин, нежно обнимая девушку.

Прямо со свидания Валерия попала на церемонию, после которой в проекте стало меньше на одну участницу.