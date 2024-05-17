Пятница, 17 мая, 2024

Прокурор через суд требует взыскать с бухгалтера незаконно полученные деньги

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: vk.com/sudpress62

Касимовский межрайонный прокуратур обратился в суд в интересах Рязанской области о взыскании с бывшего главного бухгалтера государственного автономного учреждения ущерба, причиненного преступлением. Подробности сообщил телеграм-канал прокуратуры региона.

С сентября 2021 года — октябрь 2022 года осуждённая, являясь главным бухгалтером организации, незаконно начисляла себе денежные средства в виде доплаты за выполнение дополнительной работы за совмещение должности бухгалтера.

Приговором Касимовского районного суда бухгалтер признана виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного виновному лицу имущества с использованием служебного положения).

Поскольку в результате противоправных действий бюджету Рязанской области причинен имущественный ущерб в размере более 200 тыс. рублей, из которого в добровольном порядке ей возмещена половина суммы, межрайонная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании денежных средств.

Заявление прокурора удовлетворено и находится на исполнении.

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