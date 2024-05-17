Оглашен приговор Фариду Нурмамедову, сбившему пешеходов в центре Москвы

Оглашен приговор Фариду Нурмамедову — виновнику ДТП в центре Москвы, сообщает телеграм-канал прокуратуры столицы.

29 сентября 2023 года подсудимый, двигаясь за рулем автомобиля «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ E200» по ул. Большая Никитская, изменил траекторию движения, выехал на тротуар и сбил пешеходов. В результате дорожной аварии здоровью несовершеннолетней девочки 2013 г. р. и женщины 1976 г. р. причинен тяжкий вред.

После ДТП Нурмамедов не выполнил законное требование уполномоченного должностного лица пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Государственный обвинитель Пресненской межрайонной прокуратуры в судебных прениях просил назначить Нурмамедову 5 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 11 мес.

Суд назначил мужчине 3 года лишения свободы в колонии-поселении с лишением права права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев

Приговор в законную силу не вступил.