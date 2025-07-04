Наталья Рудова призналась, что ей сложно сниматься в любовных сценах

Актрисе Наталье Рудовой приходится преодолевать себя во время съёмок любовных сцен. Об этом она рассказала на премьере сериала «Театральная зона», которая прошла в Москве. В беседе с журналистами 5-tv.ru артистка поделилась личными переживаниями, связанными с актёрской работой.

«Во всех любовных сценах я всегда себя преодолеваю, потому что целую мужика, к которому ничего не испытываю. Мне тяжело. Но я себя всегда одолеваю. Всё остальное не так сложно», — сказала Рудова.

Новый телевизионный проект рассказывает историю режиссёра, оказавшегося в местах лишения свободы. По сценарию он попадает в тюрьму по обвинению в поджоге театра. Чтобы получить право на досрочное освобождение, герой должен поставить спектакль «Ромео и Джульетта» с участием заключённых и сотрудников колонии.

Проект сочетает драматический и комедийный элементы. Основное внимание в сериале уделяется взаимоотношениям между персонажами, их личным трансформациям и адаптации в непривычной социальной среде.

В сериале задействован широкий актёрский состав. В числе исполнителей главных ролей — Борис Дергачёв, известный зрителям по комедийным фильмам и сериалам, Никита Кологривый, а также рэпер Нигатив (Владимир Афанасьев), который в последние годы регулярно появляется на экране.