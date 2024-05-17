Пятница, 17 мая, 2024

Основные работы в Нижнем парке Рязани завершат к Дню города

Автор: 7info

Опубликовано

Основной объем работ в Нижнем парке Рязани завершат к Дню города. Об этом сказал губернатор Павел Малков по итогам выездного совещания, в ходе которого он осмотрел объекты благоустройства и общественные пространства г. Рязани, включенные в проект «Большой пешеходный маршрут», на месте обсудил ход проводимых на объектах работ, дальнейшие планы и предложения по обновлению этих территорий.

Глава региона побывал на ул. Малое шоссе и площади Победы, в сквере около вокзала Рязань-2, осмотрел Лыбедский бульвар, Верхний и Нижний городские парки. В совещании приняли участие вице-губернатор Артем Бранов, заместители председателя правительства Юлия Швакова и Артем Никитин, министр транспорта и автомобильных дорог Павел Супрун, начальник главного управления архитектуры и градостроительства Роман Шашкин, глава администрации г. Рязани Виталий Артемов, представители подрядных организаций.

Павел Малков отметил: «Постепенно Большой пешеходный маршрут обретает свои черты. Продолжаем обновлять и наполнять смыслом входящие в него городские пространства. В Рязани должно становиться как можно больше точек притяжения, мест для комфортного отдыха и прогулок, занятий спортом». Глава региона подчеркнул, что в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особенно важно привести в порядок места, связанные с этой датой, в частности, площадь Победы и прилегающие территории. По его словам, необходимо создать единое пространство от вокзала Рязань-1 до Монумента Победы. Такой проект разрабатывается, в следующем году начнется его реализация.

Кроме того, в Рязани решено разместить стелу «Город трудовой доблести». Павел Малков осмотрел планируемое место установки. Как отметил глава региона, в сквере у вокзала Рязань-2 необходимо серьезно обновить пространство и тоже объединить с другими объектами Большого пешеходного маршрута, создать в этом месте безбарьерную среду для граждан с ограниченными возможностями здоровья, удобные велосипедные дорожки, тротуары. «Проект будет совершенствоваться, и в ближайшем будущем в Рязани появится новое знаковое место, которое символизирует огромный труд и огромный вклад жителей Рязани и Рязанской области в Победу», – подчеркнул Павел Малков.

На Лыбедском бульваре у стадиона «Спартак» идет строительство спортивных объектов, в том числе памп-трека для велосипедистов. На одном из склонов планируется создать трассу начального уровня для скалолазания. Закончить работы предполагается к осени.

Павел Малков подчеркнул, что Верхний и Нижний городские парки тоже часть Большого пешеходного маршрута. Для того чтобы интегрировать в проект эти пространства, есть планы сделать пешеходной зону на улице Садовая с переходом к цирку и Лыбедскому бульвару. Губернатор отметил, что реконструкция Нижнего городского парка идет полным ходом, и уже скоро горожане смогут оценить обновленные площадки. Павел Малков подчеркнул: «Основной объем работ в парке завершится к Дню города. Жители смогут прогуляться по обновленному Нижнему городскому парку и лично оценить сделанное».

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Владимир Константинов вручил рязанцам юбилейные медали в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией

ОНФ призвал защитить детей, семьи которых попали под выселение в селе Гребнево

Оглашен приговор Фариду Нурмамедову, сбившему пешеходов в центре Москвы

Константин Гецати компенсировал паническую атаку участницы интимным свиданием

На ремонт Липецкого моста в Рязани выделено 115 млн рублей

Бывшему сотруднику ФСИН и осужденному предъявлены обвинения в коррупции

Стали известны новые подробности убийства на охоте Сергея Пинтелина

Прокурор через суд требует взыскать с бухгалтера незаконно полученные деньги

В Рязани прошла церемония закрытия конкурса вокального мастерства им. братьев Пироговых

В центр Рязани перекроют движение и изменят маршруты транспорта из-за бегунов

Рязанские новостройки с 4G: в каких ЖК интернет стал быстрее?

На улице Ленина в Рязани «Нива» сбила 12-летнюю велосипедистку

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Владимир Константинов вручил рязанцам юбилейные медали в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией

Новости Рязани
Среди 15 награжденных — губернатор Рязанской области Павел Малков, председатель регионального парламента Аркадий Фомин, художественный руководитель Рязанского государственного областного театра кукол Валерий Шадский

ОНФ призвал защитить детей, семьи которых попали под выселение в селе Гребнево

Новости Рязани
Народный фронт изучил историю двух семей, в которых есть несовершеннолетние дети, прописанные в домах.

Оглашен приговор Фариду Нурмамедову, сбившему пешеходов в центре Москвы

Новости мира
Суд назначил мужчине 3 года лишения свободы в колонии-поселении с лишением права права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами

Константин Гецати компенсировал паническую атаку участницы интимным свиданием

Новости мира
Накануне одна из девушек не смогла справиться с эмоциями в оживленном Марракеше.

На ремонт Липецкого моста в Рязани выделено 115 млн рублей

Новости Рязани
Липецкий мост находится рядом со стадионом «Спартак» около центрального рынка. Ранее рязанцы неоднократно жаловались на его состояние в социальных сетях.