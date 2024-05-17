Основные работы в Нижнем парке Рязани завершат к Дню города

Основной объем работ в Нижнем парке Рязани завершат к Дню города. Об этом сказал губернатор Павел Малков по итогам выездного совещания, в ходе которого он осмотрел объекты благоустройства и общественные пространства г. Рязани, включенные в проект «Большой пешеходный маршрут», на месте обсудил ход проводимых на объектах работ, дальнейшие планы и предложения по обновлению этих территорий.

Глава региона побывал на ул. Малое шоссе и площади Победы, в сквере около вокзала Рязань-2, осмотрел Лыбедский бульвар, Верхний и Нижний городские парки. В совещании приняли участие вице-губернатор Артем Бранов, заместители председателя правительства Юлия Швакова и Артем Никитин, министр транспорта и автомобильных дорог Павел Супрун, начальник главного управления архитектуры и градостроительства Роман Шашкин, глава администрации г. Рязани Виталий Артемов, представители подрядных организаций.

Павел Малков отметил: «Постепенно Большой пешеходный маршрут обретает свои черты. Продолжаем обновлять и наполнять смыслом входящие в него городские пространства. В Рязани должно становиться как можно больше точек притяжения, мест для комфортного отдыха и прогулок, занятий спортом». Глава региона подчеркнул, что в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особенно важно привести в порядок места, связанные с этой датой, в частности, площадь Победы и прилегающие территории. По его словам, необходимо создать единое пространство от вокзала Рязань-1 до Монумента Победы. Такой проект разрабатывается, в следующем году начнется его реализация.

Кроме того, в Рязани решено разместить стелу «Город трудовой доблести». Павел Малков осмотрел планируемое место установки. Как отметил глава региона, в сквере у вокзала Рязань-2 необходимо серьезно обновить пространство и тоже объединить с другими объектами Большого пешеходного маршрута, создать в этом месте безбарьерную среду для граждан с ограниченными возможностями здоровья, удобные велосипедные дорожки, тротуары. «Проект будет совершенствоваться, и в ближайшем будущем в Рязани появится новое знаковое место, которое символизирует огромный труд и огромный вклад жителей Рязани и Рязанской области в Победу», – подчеркнул Павел Малков.

На Лыбедском бульваре у стадиона «Спартак» идет строительство спортивных объектов, в том числе памп-трека для велосипедистов. На одном из склонов планируется создать трассу начального уровня для скалолазания. Закончить работы предполагается к осени.

Павел Малков подчеркнул, что Верхний и Нижний городские парки тоже часть Большого пешеходного маршрута. Для того чтобы интегрировать в проект эти пространства, есть планы сделать пешеходной зону на улице Садовая с переходом к цирку и Лыбедскому бульвару. Губернатор отметил, что реконструкция Нижнего городского парка идет полным ходом, и уже скоро горожане смогут оценить обновленные площадки. Павел Малков подчеркнул: «Основной объем работ в парке завершится к Дню города. Жители смогут прогуляться по обновленному Нижнему городскому парку и лично оценить сделанное».