Художника госпитализировали после неудачной попытки встретиться с Путиным

Художника-пейзажиста госпитализировали с Красной площади после неудачной попытки встретиться с президентом Владимиром Путиным, пишет «МК».
Инцидент произошел поздно вечером в пятницу. Сотрудники службы охраны обратили внимание на подозрительного 37-летнего мужчину.
В итоге художника доставили в психбольницу. Выяснилось, что в прошло он организовывал персональные выставки, в том числе его работы можно было увидеть в ЦДХ. Однако он оставил профессию на фоне тяжелой болезни.
Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники