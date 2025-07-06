Художника госпитализировали после неудачной попытки встретиться с Путиным

Художника-пейзажиста госпитализировали с Красной площади после неудачной попытки встретиться с президентом Владимиром Путиным, пишет «МК».

Инцидент произошел поздно вечером в пятницу. Сотрудники службы охраны обратили внимание на подозрительного 37-летнего мужчину.

«Он вел себя агрессивно, говорил, что хочет встретиться с Владимиром Путиным, и позволял странные высказывания», — говорится в публикации.

В итоге художника доставили в психбольницу. Выяснилось, что в прошло он организовывал персональные выставки, в том числе его работы можно было увидеть в ЦДХ. Однако он оставил профессию на фоне тяжелой болезни.