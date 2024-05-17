На ремонт Липецкого моста в Рязани выделено 115 млн рублей

Объявлен тендер на ремонт автомобильного моста через реку Лыбедь на улице Маяковского в Рязани. Документы опубликованы на сайте госзакупок.

Липецкий мост находится рядом со стадионом «Спартак» около центрального рынка. Ранее рязанцы неоднократно жаловались на его состояние в социальных сетях.

Начальная (максимальная) цена контракта — 115 млн 440 тыс 169,54 рублей. Как правило, в результате торгов эта цифра уменьшается.

Заказчиком выступает управление дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани.

Работы необходимо завершить до 31 октября 2024 года.

Подрядчик проведёт ремонт моста, а также сделает лестничные сходы с него, которыми пользуются пешеходы.