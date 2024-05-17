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Владимир Константинов вручил рязанцам юбилейные медали в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией

Автор: 7info

Опубликовано

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов вручил рязанцам юбилейные медали в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской областной Думы.

На торжественном мероприятии в честь 30-летнего юбилея Рязанской областной Думы председатель Законодательного Собрания Республики Крым Владимир Константинов вручил медали «В ознаменование десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией» рязанцам, которые проявили мужество, героизм, вели активную политическую деятельность и внесли личный вклад в развитие полуострова, а также принимали участие в подготовке и проведении Общекрымского референдума 16 марта 2014 года.

Среди 15 награжденных — губернатор Рязанской области Павел Малков, председатель регионального парламента Аркадий Фомин, художественный руководитель Рязанского государственного областного театра кукол Валерий Шадский, композитор, член Союза литераторов России Александр Трушин, депутаты и сотрудники аппарата Рязанской областной Думы, представители правительства Рязанской области, городской Думы, общественные деятели.

Приветствуя собравшихся, Аркадий Фомин выразил благодарность председателю Законодательного Собрания Республики Крым Владимиру Константинову и всем жителям Крыма, которые 10 лет назад сделали свой выбор, проявив преданность России, своим идеалам и сакральным ценностям, несмотря ни на какие сложности. Парламентарий подчеркнул значимость совместной работы над совершенствованием законодательства по укреплению экономики и социальной сферы регионов:

— Мы взаимодействуем не только в рамках Соглашения о сотрудничестве. Между нашими парламентами установились действительно крепкие дружеские отношения. Мы поддерживаем инициативы наших регионов в самых разных направлениях. Это позволяет решать многие правовые и государственные задачи, сближает рязанцев и крымчан.

Особое внимание глава регионального парламента акцентировал на сложившихся отношениях, основанных на взаимопонимании, взаимопомощи и уважении:

— Рязанцы никогда не оставались равнодушными к судьбе своей страны, к судьбе Крыма. И с первых дней присоединения Крыма к России в Рязанской области был организован сбор гуманитарной помощи, денежных средств. Бригада рязанских врачей работала на братской земле, предпринимательское сообщество также откликнулось с инициативой поддержки крымчан. В строительстве Крымского моста принимало участие и рязанское предприятие. Мы сотрудничаем не только на уровне органов власти. Важным культурным событием стали первые гастроли артистов Рязанского театра кукол под руководством Валерия Николаевича Шадского. А марш «Крымская весна» и песня «Россия своих не бросает», написанные рязанским композитором Александром Сергеевичем Трушиным в соавторстве с членом Общественной палаты Рязанской области Ольгой Вороновой в честь воссоединения Крыма с Россией, звучат сегодня в разных городах.

В завершение церемонии награждения Владимир Константинов от имени главы Республики Крым Сергея Аксенова и себя лично поздравил собравшихся с 30-летием образования Рязанской областной Думы:

— Сегодня Крым полностью интегрирован в российскую экономику, и это произошло значительно быстрее, чем прогнозировалось. Команда и все люди были серьезно настроены. Мы имели невероятную поддержку федерального центра, регионов. Конечно, мы благодарны всем коллегам, друзьям, кто в этом процессе оказывал нам помощь. Мы всегда готовы перенимать лучшие законодательные практики. Парламент Крыма пользуется большим авторитетом у крымчан. Уверен, что наше более тесное взаимодействие позволит ускорить развитие парламентаризма, укрепить сотрудничество в разных сферах. Сегодня от всего Крыма поздравляем вас с юбилеем! Мы знаем и понимаем, какую сложную работу вы здесь ведете, особенно когда происходят значимые исторические события. Это высокий уровень ответственности перед людьми, которые избрали вас, оказали свое доверие. Желаем вам дальнейшего процветания, успехов в реализации всех программ! Берегите свою историю, берегите культуру — нам всем это нужно!

Владимир Константинов вручил рязанцам юбилейные медали в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией
Владимир Константинов вручил рязанцам юбилейные медали в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией
Владимир Константинов вручил рязанцам юбилейные медали в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией

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