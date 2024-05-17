Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов вручил рязанцам юбилейные медали в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской областной Думы.
На торжественном мероприятии в честь 30-летнего юбилея Рязанской областной Думы председатель Законодательного Собрания Республики Крым Владимир Константинов вручил медали «В ознаменование десятой годовщины воссоединения Крыма с Россией» рязанцам, которые проявили мужество, героизм, вели активную политическую деятельность и внесли личный вклад в развитие полуострова, а также принимали участие в подготовке и проведении Общекрымского референдума 16 марта 2014 года.
Среди 15 награжденных — губернатор Рязанской области Павел Малков, председатель регионального парламента Аркадий Фомин, художественный руководитель Рязанского государственного областного театра кукол Валерий Шадский, композитор, член Союза литераторов России Александр Трушин, депутаты и сотрудники аппарата Рязанской областной Думы, представители правительства Рязанской области, городской Думы, общественные деятели.
Приветствуя собравшихся, Аркадий Фомин выразил благодарность председателю Законодательного Собрания Республики Крым Владимиру Константинову и всем жителям Крыма, которые 10 лет назад сделали свой выбор, проявив преданность России, своим идеалам и сакральным ценностям, несмотря ни на какие сложности. Парламентарий подчеркнул значимость совместной работы над совершенствованием законодательства по укреплению экономики и социальной сферы регионов:
Особое внимание глава регионального парламента акцентировал на сложившихся отношениях, основанных на взаимопонимании, взаимопомощи и уважении:
В завершение церемонии награждения Владимир Константинов от имени главы Республики Крым Сергея Аксенова и себя лично поздравил собравшихся с 30-летием образования Рязанской областной Думы: