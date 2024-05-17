Главком ВСУ Сырский сделал экстренное заявление с передовой

Украинский главком Александр Сырский признал ухудшение ситуации на харьковском направлении, где идут бои с российскими войсками, пишет «Московский комсомолец».

По его словам, противник расширил зону боевых действий на 70 км и угрожает выйти в тыл украинским подразделениям.

Сырский отметил, что основные усилия ВС РФ сосредоточены на захвате Волчанска и выходе на Белый Колодец, что позволит развернуть наступление в тыл украинским войскам.

Глава ВСУ сообщил, что российская сторона усилила группировку и начала наступление раньше запланированного срока, воспользовавшись «опрокидыванием» украинских войск.

«Впереди тяжелые бои…», — заявил Сырский, подчеркнув, что поставлена задача не допустить дальнейшего продвижения российских войск.