Пятница, 17 мая, 2024

Главком ВСУ Сырский сделал экстренное заявление с передовой

Автор: 7info

Опубликовано

Сырский, скриншот видео

Украинский главком Александр Сырский признал ухудшение ситуации на харьковском направлении, где идут бои с российскими войсками, пишет «Московский комсомолец».

По его словам, противник расширил зону боевых действий на 70 км и угрожает выйти в тыл украинским подразделениям.

Сырский отметил, что основные усилия ВС РФ сосредоточены на захвате Волчанска и выходе на Белый Колодец, что позволит развернуть наступление в тыл украинским войскам.

Глава ВСУ сообщил, что российская сторона усилила группировку и начала наступление раньше запланированного срока, воспользовавшись «опрокидыванием» украинских войск.

«Впереди тяжелые бои…», — заявил Сырский, подчеркнув, что поставлена задача не допустить дальнейшего продвижения российских войск.

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