Каменщик-мигрант домогался гражданки Китая на улице Верности в Петербурге

В Калининском районе Санкт-Петербурга произошел инцидент с гражданкой Китая, пишет «Фонтанка».

В среду вечером 19-летняя студентка Политехнического университета обратилась в полицию, заявив о домогательствах со стороны неизвестного мужчины на улице Верности.

Незамедлительно было возбуждено уголовное дело, а в четверг вечером сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний каменщик из Узбекистана, который не прошел процедуру миграционного учета. Мужчину заключили под стражу.

Пострадавшая после инцидента к медикам за помощью не обращалась.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемый помещён в ИВС.