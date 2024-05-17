Пятница, 17 мая, 2024

Бывшему сотруднику ФСИН и осужденному предъявлены обвинения в коррупции

Автор: 7info

Опубликовано

Скопинским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждены уголовные дела в отношении бывшего сотрудника исправительного учреждения и осужденного по статьям о получении и даче взятки (ч. 3 ст. 290 и ч. 3 ст. 291 УК РФ).

Следствием установлено, что в 2023 году сотрудник ФКУ ИК-3 УФСИН России по Рязанской области получил от осужденного взятку в размере 84,5 тысячи рублей. Взамен он обещал доставить на территорию исправительного учреждения запрещенные средства связи.

Преступная деятельность была выявлена сотрудниками ОСБ УФСИН России по Рязанской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

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