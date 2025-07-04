Китай не заинтересован в поражении России в украинском конфликте. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на закрытой встрече с главой дипломатии ЕС Каей Каллас, сообщает South China Morning Post со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, Пекин рассматривает происходящее как часть глобального противостояния между Китаем и США. Китайская сторона считает, что поражение Москвы может серьёзно изменить баланс сил в мире, в частности, привести к усилению американского присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ван И указал, что конфликт на Украине отвлекает внимание и ресурсы США от ключевых направлений в Азии — Тайваня, Южно-Китайского моря и Филиппин, пишет телеграм-канал «Военная хроника». В условиях текущей напряжённости Китай не заинтересован в скором завершении боевых действий, поскольку это откроет США возможность сосредоточиться на создании антикитайской инфраструктуры, в том числе расширении военного присутствия и развертывании ракет средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Пекин не оказывает открытой военной помощи Москве. Однако, как подчёркивается в материале, Ван И дал понять, что при ином подходе ситуация могла бы развиваться по-другому. По мнению наблюдателей, это намёк на наличие у Китая инструментов влияния на развитие конфликта без прямого участия.

Эксперты, комментируя информацию, отмечают, что позиция Пекина ясно указывает: происходящее в Восточной Европе уже вышло за рамки регионального кризиса. Для Китая это возможность выиграть время и укрепить свои позиции в Тихоокеанском направлении, в то время как США вынуждены тратить ресурсы на поддержку Украины.

Каждый месяц конфликта, по оценке китайской стороны, ограничивает способность Вашингтона развивать военное присутствие в АТР. Это делает конфликт в Европе фактором глобального противостояния, где Пекин заинтересован в сохранении баланса, при котором Россия продолжает удерживать фронт, а США не получают свободы действий в азиатском регионе.