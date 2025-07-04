В Рязани выбрали самые пожаробезопасные дома города

В Рязани подвели итоги городского конкурса на «Самый пожаробезопасный дом», сообщается на сайте администрации. Мероприятие проходило с 1 по 31 мая 2025 года. Его цель — привлечение внимания управляющих компаний и жителей к вопросам обеспечения пожарной безопасности в многоквартирных домах.

Церемония награждения состоялась 3 июля. В ней принял участие исполняющий обязанности заместителя начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Дмитрий Евсеев, который поблагодарил специалистов за проделанную работу и вручил награды — дипломы и переходящие кубки.

Победители конкурса в номинации «до 12 этажей»

1 место — дом №29 по ул. Пожалостина, обслуживает ООО «Зелёный сад – Мой дом» (директор — Геннадий Добычин, представитель — Алексей Алёшин);

2 место — дом №17 по ул. Пролетарская, обслуживает ООО «УК «Привилегия Комфорта» (директор — Дмитрий Грибенников, представитель — Марина Комарова);

3 место — дом №2 по ул. Татарская, также обслуживает ООО «УК «Привилегия Комфорта».

Победители конкурса в номинации «свыше 12 этажей»

1 место — дом №65, корп. 1 по ул. Октябрьская, обслуживает ООО «УК «Единство» (генеральный директор — Дмитрий Кузин);

2 место — дом №30 по Касимовскому шоссе, обслуживает ООО «УК «Зелёный Сад – Евростар» (директор — Геннадий Добычин, представитель — Алексей Алёшин);

3 место — дом №4, корп. 1 по Солотчинскому шоссе, обслуживает ООО «УК «Сервис СК» (директор — Юлия Смирнова, представитель — Андрей Казаков).

По словам организаторов, конкурс позволит усилить внимание к вопросам пожарной профилактики, повысить ответственность управляющих организаций и сформировать культуру безопасного проживания среди рязанцев.