В Рязани прошла церемония закрытия конкурса вокального мастерства им. братьев Пироговых

В пятницу, 17 мая, в Рязанском музыкальном колледже прошёл гала-концерт, посвящённый закрытию IV Всероссийского конкурса вокального мастерства имени братьев Пироговых. Также состоялось награждение победителей и призёров конкурса.
С приветственным словом выступила замминистра культуры Рязанской области Елена Солохина.
Конкурс посвящён 220-летию со дня рождения Михаила Глинки и 180-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова. В нем смогли принять участие учащиеся ДШИ, студенты ПОУ и вузов по специальности «Вокальное искусство». Участники состязались в 3 номинациях: «Академическое сольное пение», «Академический вокальный ансамбль», «Музыкальный театр».
Победители и призеры получили премии, дипломы и памятные подарки.