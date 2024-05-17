Пятница, 17 мая, 2024

В Рязани прошла церемония закрытия конкурса вокального мастерства им. братьев Пироговых

Автор: 7info

Опубликовано

В пятницу, 17 мая, в Рязанском музыкальном колледже прошёл гала-концерт, посвящённый закрытию IV Всероссийского конкурса вокального мастерства имени братьев Пироговых. Также состоялось награждение победителей и призёров конкурса.

С приветственным словом выступила замминистра культуры Рязанской области Елена Солохина.

— Очень приятно видеть столько людей, очень приятно говорить о том, что у нас будет много победителей, потому что Рязанская область много делает для выявления и поддержки наших молодых талантов, — отметила она.

Конкурс посвящён 220-летию со дня рождения Михаила Глинки и 180-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова. В нем смогли принять участие учащиеся ДШИ, студенты ПОУ и вузов по специальности «Вокальное искусство». Участники состязались в 3 номинациях: «Академическое сольное пение», «Академический вокальный ансамбль», «Музыкальный театр».

Победители и призеры получили премии, дипломы и памятные подарки.

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