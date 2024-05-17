18 мая Рязань присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». В этот день восемь музеев города откроют свои двери для посетителей бесплатно, сообщает администрация города.
Рязанский кремль
Дворец Олега: экспозиция открыта с 12:00. В 21:00 состоится иммерсивная экскурсия «Голоса истории».
Гостиница Черни: выставка работает с 14:00 до 22:00.
Музейный центр РИАМЗ
Викторины, мастер-классы, акции и концерты.
Лекция о Евгении Яблокове и квест по экспозиции.
Музейный центр им. А. И. Солженицына
Экспозиции открыты с 14:00 до 21:00.
ЦНТИ
Выставки открыты с 14:00 до 21:00.
Праздничный концерт.
Рязанский областной художественный музей им. И. П. Пожалостина
Концерт, экскурсия, открытие новой выставки и литературно-музыкальная программа. Начало — в 13:00.
Музей-усадьба И. П. Павлова
«Сиреневый бал» и встреча-концерт «Семья чем крепче — тем сильнее Родина». Начало — в 14:00.
Рязанский музей путешественников
Музейные уроки, показ фильма и семейный конкурс. Начало — в 17:00.
«Музей молодёжи»
Концертная программа, творческие встречи, мастер-классы и литературно-музыкальный вечер.
Возрастное ограничение: 6+.