18 мая Рязань присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». В этот день восемь музеев города откроют свои двери для посетителей бесплатно, сообщает администрация города.

Рязанский кремль

Дворец Олега: экспозиция открыта с 12:00. В 21:00 состоится иммерсивная экскурсия «Голоса истории».

Гостиница Черни: выставка работает с 14:00 до 22:00.

Музейный центр РИАМЗ

Викторины, мастер-классы, акции и концерты.

Лекция о Евгении Яблокове и квест по экспозиции.

Музейный центр им. А. И. Солженицына

Экспозиции открыты с 14:00 до 21:00.

ЦНТИ

Выставки открыты с 14:00 до 21:00.

Праздничный концерт.

Рязанский областной художественный музей им. И. П. Пожалостина

Концерт, экскурсия, открытие новой выставки и литературно-музыкальная программа. Начало — в 13:00.

Музей-усадьба И. П. Павлова

«Сиреневый бал» и встреча-концерт «Семья чем крепче — тем сильнее Родина». Начало — в 14:00.

Рязанский музей путешественников

Музейные уроки, показ фильма и семейный конкурс. Начало — в 17:00.

«Музей молодёжи»

Концертная программа, творческие встречи, мастер-классы и литературно-музыкальный вечер.

Возрастное ограничение: 6+.